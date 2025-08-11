Fabriano: incendio auto nella frazione di Cancelli

I vigili del fuoco sono intervenuti nella frazione di Cancelli per un incendio che ha coinvolto una vettura e le sterpaglie adiacenti

FABRIANO – Questa mattina (11 agosto), poco prima delle 12, i vigili del fuoco sono intervenuti nella frazione di Cancelli per un incendio che ha coinvolto un’autovettura e le sterpaglie adiacenti. La squadra di Fabriano, con due autobotti, ha provveduto a spegnere le fiamme e a mettere in sicurezza l’area interessata.