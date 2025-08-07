Fabriano, donna scomparsa ad Argignano: vigili del fuoco ritrovano
Jesi-Fabriano
Cronaca Jesi-Fabriano

Fabriano, donna scomparsa ad Argignano: i vigili del fuoco la ritrovano in un casolare

La donna è stata ritrovata in stato confusionale all’interno di un casolare situato non lontano dalla sua abitazione

Di Redazione -

FABRIANO – Questa mattina 7 agosto i Vigili del fuoco sono intervenuti poco dopo le 6 nella frazione di Argignano, su segnalazione dei Carabinieri, per la ricerca di una persona scomparsa.

La squadra VVF di Fabriano ha avviato le operazioni di ricerca in collaborazione con le forze dell’ordine. Alle ore 8:15 la donna è stata ritrovata in stato confusionale all’interno di un casolare situato non lontano dalla sua abitazione.

Sul posto è successivamente intervenuto il personale del 118 per gli accertamenti sanitari del caso.

Ti potrebbero interessare