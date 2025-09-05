Fabriano: dissapori tra vicini porta a una duplice denuncia per lesioni personali

FABRIANO – Uno stendino per panni che intralciava la manovra dell’auto che viene spostato alla base di una lite tra vicini di casa. Intervengono gli agenti del commissariato di Pubblica sicurezza di Fabriano che riescono a ricondurre alla ragione entrambi i contendenti, un uomo e una donna che si sono anche recati al Pronto soccorso dell’ospedale Engles Profili dove sono stati refertati rispettivamente 8 e 5 giorni di prognosi a causa delle lesioni riportate e lo stato di agitazione dovuto al litigio. Entrambi sono stati denunciati alla Autorità Giudiziaria per lesioni personali volontarie, per l’uomo si aggiunge anche l’accusa di minaccia.

I fatti

Negli scorsi giorni la Polizia di Stato del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Fabriano è intervenuta nella periferia della città per sedare una lite in strada a seguito di segnalazione da parte di alcuni residenti. Giunti sul posto, i poliziotti constavano che i litiganti erano un uomo ed una donna, vicini di casa, i quali, ancora in fase di contesa, venivano riportati alla calma e separati. L’uomo riferiva agli agenti che, dovendo uscire dal proprio cortile di casa con la autovettura, aveva trovato difficoltà nella manovra, a causa di uno stendino per panni posizionato proprio al limite della proprietà dalla vicina di casa. Disceso dal veicolo per spostarlo di qualche centimetro, si era visto aggredire dalla vicina, dapprima con urla ingiuriose, poi con un manico di scopa che lo colpiva alla schiena e alle gambe, sino a farlo cadere. Diversamente, la donna dichiarava di subire da tempo le prepotenze dell’uomo che, non rispettando la sua proprietà, era solito lasciare oggetti e parcheggiare nell’area di pertinenza della sua abitazione. La donna riferiva altresì che, prima dell’intervento della Volante, aveva notato il vicino afferrare il suo stendino con i panni stessi e, dopo averlo spostato di un metro, sbatterlo a terra, facendo cadere alcuni indumenti stesi. A quel punto tra i due iniziava un alterco verbale, asseritamente accompagnato anche da minacce da parte dell’uomo, alle quali la donna reagiva colpendolo con il manico di scopa che aveva tra le mani. I poliziotti del locale Commissariato raccoglievano le rispettive denunce, a seguito della quali venivano acquisite anche le testimonianze dei condomini che avevano assistito ai fatti. Alla luce della ricostruzione della vicenda, i due fabrianesi venivano denunciati alla Autorità Giudiziaria per lesioni personali volontarie, mentre l’uomo anche per minaccia.