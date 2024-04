Fabriano: cade con la bicicletta, denunciato per guida in stato di ebbrezza

FABRIANO – Due denunce: una per furto aggravato e l’altra per guida in stato di ebbrezza di una bicicletta. Sono questi i risultati più significativi dei controlli del fine settimana dei carabinieri della Compagnia di Fabriano in collaborazione con le Stazioni dei territori di competenza. Impiegati numerosi militari, sia in divisa che in borghese, a piedi e a bordo delle pattuglie. Controlli che si sono concentrati soprattutto nelle ore serali e notturne, istituendo posti di controllo lungo le principali arterie cittadine e non solo, e nei luoghi di alta concentrazione giovanile. Lo scopo di questo servizio è quello di prevenire qualsiasi tipologia di furti, con focus specifico all’abuso di sostanze stupefacenti e alcol alla guida, e prevenzione dei furti in appartamento.

I risultati

Un 40enne in sella alla propria bicicletta, residente in città, di notte stava tornando a casa. Nei pressi di via Casoli, cade a terra. Lì vicino, i militari del nucleo Radiomobile erano impegnati in un posto di controllo ed hanno assistito alla scena. Si sono avvicinati per soccorrere l’uomo ed hanno notato il suo stato di alterazione. È stato posto all’esame dell’etilometro: tasso alcolemico superiore a 0.8. L’uomo è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza della bicicletta. La patente di guida al nordafricano non è stata ritirata in quanto mai conseguita.

Infine, nei pressi di una Stazione di rifornimento in centro a Fabriano: un 60enne dopo aver inserito i soldi al totem per azionare il rifornimento non si è avveduto che il portafoglio gli è caduto. In coda, vi era un 50enne sempre di Fabriano che si è accorto di tutto e con i piedi è riuscito ad avvicinare il portafoglio e a portarselo in tasca. Il legittimo proprietario, dopo aver terminato il rifornimento si è avveduto di non avere più il portafoglio ed è tornato verso il totem, chiedendo anche al 50enne se lo avesse visto. Quest’ultimo ha negato. L’uomo, dopo aver rubato un centinaio di euro in contanti, si è liberato del portafoglio, gettandolo tra l’erba subito dopo la stazione di rifornimento. È stato rinvenuto da un signore che era a passeggio con il cane, che lo ha aperto, visto il nome sui documenti e contattato il legittimo proprietario per restituirglielo. Ma i soldi non vi erano più e per questo il 60enne ha sporto denuncia-querela. I carabinieri, grazie ai filmati del sistema di videosorveglianza presente nella stazione di rifornimento, sono riusciti a identificare il responsabile che è stato denunciato per furto aggravato.