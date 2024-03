Fabriano: aggredito da sei giovani per futili motivi, 10 giorni di prognosi

FABRIANO – Sei giovani denunciati per lesioni aggravate. Secondo gli investigatori hanno aggredito con calci e pugni un 30enne di Fabriano fuori da un locale. A condurre le indagini, gli agenti del commissariato di Pubblica sicurezza cittadino. La vittima ha riportato contusioni e abrasioni giudicate guaribili in 10 giorni. Futili motivi alla base dell’aggressione che è avvenuta a inizio mese. I sei ragazzi, di un’età compresa tra i 18 e i 22 anni, tutti residenti fuori provincia, sono stati identificati attraverso i filmati del sistema di videosorveglianza privata presente nella zona.

I fatti

L’aggressione è accaduta in un fine settimana di inizio mese, quando un gruppo di amici si è ritrovato in un ristorante a Fabriano per cena e, a seguire, per passare la serata in un locale cittadino che propone musica, ballo e spettacolo. Durante la serata, erano già le prime ore del giorno successivo, un giovane 30enne fabrianese della compagnia è uscito dal locale per avvicinarsi alla propria autovettura per prendere un pacchetto di sigarette. Nei pressi dell’auto vi era un gruppo di giovani. All’improvviso, per cause da accertare ma senz’altro riconducibili a futili motivi, è scaturita una discussione che ben presto dalle parole condite con offese e minacce, si è passati all’aggressione fisica. Il giovane, ad ondate, è stato colpito con pugni e calci al capo e al resto del corpo. Nonostante il 30enne abbia provato a reagire e scappare, solo l’intervento di altri clienti del locale, usciti nel frattempo per rientrare a casa, ha convinto il gruppo di assalitori a terminare finalmente l’aggressione e, quindi, a dileguarsi probabilmente temendo il sopraggiungere della Polizia. L’aggredito, in effetti, aveva richiesto l’intervento di una pattuglia del commissariato di Pubblica sicurezza di Fabriano. Gli agenti hanno raccolto la testimonianza della vittima e di altre persone. Quindi, hanno visionato le immagini dei circuiti di videosorveglianza privati situati nei pressi del luogo dell’aggressione, mentre il 30enne fabrianese è stato accompagnato al Pronto soccorso per le cure del caso: 10 giorni di prognosi a seguito delle contusioni e abrasioni riportate. A seguito dell’attività investigativa sono stati identificati e denunciati sei ragazzi da 18 a 22 anni, tutti residenti fuori provincia, per il reato di lesioni aggravate. Sono attese, nelle prossime ore, determinazioni del Questore di Ancona in ordine all’applicazione di misure di prevenzione di contenimento della pericolosità dei soggetti a tutela dell’ordine e della pubblica sicurezza.