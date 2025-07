Fabriano: 70enne vittima di un furto con abbraccio riceve risarcimento e ritira la querela

FABRIANO – Un uomo di 70 anni vittima di un furto con la tecnica dell’abbraccio rimette la querela nei confronti di una 26enne comunitaria residente in Emilia Romagna, con pregressi pregiudizi per reati contro il patrimonio, a seguito del risarcimento di circa 3mila euro, del pagamento di una somma per danni morali e del pagamento, altresì, delle spese legali. Ringraziamenti da parte del fabrianese agli agenti del commissariato di Pubblica sicurezza cittadino per la positiva risoluzione del furto.

I fatti

Alla fine del 2023, nei pressi di una Chiesa di Fabriano, un 70enne fabrianese era stato avvicinato da una avvenente giovane, ben vestita, che con il pretesto di chiedere informazioni stradali, ha proposto al fabrianese prestazioni di natura sessuale dopo averlo invitato ad annotare il proprio numero di utenza cellulare. Era in quel momento che, vincendo la ritrosia e l’imbarazzo del 70enne, lo ha abbracciato al collo per qualche istante prima di allontanarsi e raggiungere una vicina utilitaria di colore grigio alla cui guida vi era un complice, allontanandosi in tutta fretta in direzione Roma. Una volta rientrato a casa, l’uomo si è accorto di non avere più al collo una catena d’oro del peso di circa 40 grammi. Gli è stato facile collegare l’abbraccio al furto subito. Dopo avere condiviso l’evento con i propri familiari, il fabrianese ha denunciato l’accaduto in commissariato a Fabriano.

Gli agenti, a seguito della visione dei filmati di videosorveglianza pubblici e privati delle telecamere e di alcune testimonianze per fatti analoghi commessi nello stesso giorno in ambito provinciale, sono riusciti a individuare l’autrice, una 26enne comunitaria, anagraficamente residente in un centro dell’Emilia Romagna, con pregressi pregiudizi per reati contro il patrimonio. A causa di questa attività investigativa, dalla Questura di Ancona era stato emesso anche un foglio di via obbligatorio dalla città di Fabriano per un periodo di tre anni. Ebbene, alcuni giorni or sono, il fabrianese, parte offesa nel conseguente procedimento giudiziario, ha espresso ai poliziotti fabrianesi la volontà di rimettere la querela presentata in ragione di un soddisfacente risarcimento corrisposto dalla imputata attraverso un legale di fiducia. Nel dettaglio, oltre al valore della catena rubata (circa 3mila euro) sono state liquidate anche le spese legali ed un risarcimento del danno morale subito.