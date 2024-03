Jesi, al Duomo il funerale di Andreea Rabciuc

JESI – Sarà il Duomo di Jesi ad accogliere l’ultimo abbraccio per Andreea Rabciuc,la 27enne scomparsa il 12 marzo 2022 e i cui poveri resti sono stati rinvenuti dopo 22 mesi in un casolare diroccato a circa 800 metri dal punto in cui si erano perse le sue tracce.

Una storia drammatica che ha spezzato il cuore della povera madre Georgeta, che ha continuato per 22 lunghissimi mesi a cercarla e sperare di ritrovarla viva. Oggi questa coraggiosa madre deve prepararsi a dire addio alla sua creatura.

In quella stessa Cattedrale che l’ha accolta martedì scorso per un momento di raccoglimento in preghiera al culmine della fiaccolata organizzata per chiedere verità e giustizia per Andreea, in tantissimi si ritroveranno mercoledì 20 marzo 2024 per salutarla.

La camera ardente sarà allestita alla Casa funeraria Santarelli a Monsano: da lunedì 18 marzo alle ore 9 si potrà porgere un saluto ai familiari e rivolgere una preghiera davanti al feretro.

I funerali saranno celebrati mercoledì 20 marzo alle ore 15 nella Cattedrale in piazza Federico II.

Andreea lascia la sua mamma, inconsolabile, il compagno Simone che per Andreea era un padre, il fratello Tommaso, la sorella Asia, la zia Micaela, i parenti e tantissimi amici, i colleghi del pub Oscar Wilde dove lavorava. Lascia tante persone che l’hanno conosciuta e amata. Al termine della cerimonia, il corteo funebre muoverà verso il cimitero comunale dove Andreea riposerà finalmente in pace.