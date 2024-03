Droga nel garage, i carabinieri di Fabriano segnalano un 30enne come assuntore

Un altro intervento dei militari della Stazione di Arcevia ha portato a una denuncia per guida in stato di ebbrezza a carico di una donna che aveva avuto un incidente

FABRIANO – Nascondeva droga nel garage della propria abitazione, un 30enne nato a Fabriano e residente a Cerreto d’Esi è stato segnalato come assuntore di sostanze stupefacenti da parte dei carabinieri della Compagnia di Fabriano, diretta dal capitano Mirco Marcucci.

Un altro intervento dei militari, questa volta della stazione di Arcevia, è stato effettuato a seguito della segnalazione di un piccolo incidente stradale. Una donna è stata denunciata per guida in stato di ebbrezza a seguito dell’esame dell’etilometro che ha fornito un dato di oltre 3 volte il limite massimo consentito dall’attuale normativa.

I controlli dei carabinieri di Fabriano

Nell’ambito dei controlli posti in essere dai carabinieri della Compagnia di Fabriano in collaborazione con le stazioni dipendenti nel corso dei giorni scorsi, alcuni militari in borghese sono intervenuti in un’abitazione a Cerreto d’Esi, dopo essere stati informati di uno strano via vai di giovani e non solo, nei pressi della casa dove risultava residente un 30enne nato a Fabriano.

I carabinieri sono intervenuti procedendo a una perquisizione personale e domiciliare. Una giusta intuizione, visto che addosso al 30enne è stato rinvenuto mezzo grammo di cocaina. Mentre nei locali di pertinenza (garage e cantina), i militari in borghese hanno rinvenuto, nascosti, oltre 6 grammi di hashish. Il 30enne fabrianese è stato segnalato alla Prefettura di Ancona in qualità di assuntore di sostanze stupefacenti.

Ad Arcevia, invece, nelle ore serali alcuni automobilisti hanno contatto le forze dell’ordine per segnalare un incidente, un’automobile finita fuori strada. Sul luogo della segnalazione è intervenuta la pattuglia del Radiomobile della Compagnia di Fabriano. I carabinieri hanno trovato al volante una donna dell’Est residente ad Arcevia con nessuna ferita evidente riportata a seguito dell’uscita di strada. Ma vi erano segni evidenti di un avvenuto consumo di alcol.

Per questo motivo è stata sottoposta all’etilometro che ha fornito un dato positivo per oltre 1,8 di grammi su litro di concentrazione di alcol nel sangue, oltre 3 volte il limite massimo consentito. La donna è stata denunciata per guida in stato di ebbrezza, si è anche proceduto al ritiro della patente di guida e al sequestro dell’automobile.