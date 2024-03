Droga in casa, segnalato un 20enne di Fabriano come assuntore di sostanze stupefacenti

FABRIANO – Una denuncia per guida in stato di ebbrezza, con il limite massimo consentito per legge, superato di oltre 2 volte. E una segnalazione alla Prefettura di Ancona di un giovane quale assuntore di sostanze stupefacenti. Nella sua abitazione è stato trovato mezzo grammo di hashish. Questi gli esiti dei controlli coordinati disposti dalla compagnia carabinieri di Fabriano, diretti dal capitano Mirco Marcucci, tesi a far aumentare la percezione di sicurezza tra i residenti e per prevenire qualsiasi tipologia di reato, con un doppio focus legato all’abuso di alcol alla guida e per contrastare il consumo e lo spaccio di sostanze stupefacenti tra i giovani del territorio, non raramente anche minorenni.

I controlli

Prosegue il servizio di controllo del territorio messo in piedi dai carabinieri di Fabriano. In piena notte, nei giorni scorsi, all’altezza dello svincolo SS. 76 Fabriano Ovest, i militari hanno istituito un posto di controllo. Tra le varie automobili fermate, una condotta da un 24enne umbro che faceva probabilmente rientro a casa. Sottoposto ad alcol test è risultato positivo per un valore di 1,1 grammi /litro, oltre due volte il limite massimo consentito dall’attuale normativa in vigore. Il giovane è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza, gli è stata ritirata la patente di guida e l’automobile è stata affidata al proprietario. In centro storico a Fabriano, invece, una pattuglia dei carabinieri ha notato un giovane a piedi, il quale alla vista dell’auto dei militari, ha improvvisamente affrettato il passo per cercare di raggiungere un vicolo. Tutto ciò non è sfuggito ai carabinieri che lo hanno raggiunto, fermato, identificato e sottoposto a perquisizione personale. Non è emerso nulla di particolare. Ma i carabinieri hanno deciso di approfondire il controllo, recandosi nell’abitazione del 20enne nato e residente a Fabriano. Qui è stato trovato mezzo grammo di hashish. Considerata la modica quantità, il giovane è stato segnalato alla Prefettura come assuntore di sostanze stupefacenti.