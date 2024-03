Cupramontana piange Daniela, sconfitta dalla malattia

CUPRAMONTANA – Le cantine della città del Verdicchio e il territorio di Cupramontana piangono la prematura scomparsa di Daniela Quaresima, 54 anni, titolare insieme al compagno Alessandro Bonci dell’enoteca La Marca di San Michele.

Daniela, energia e vitalità allo stato puro, è morta mercoledì (28 febbraio) a causa di una malattia. Una donna dinamica, libera, piena di passioni e di ambizioni, che ha trascorso tanta parte della sua vita all’estero. Era tornata da poco a Cupramontana, per ereditare dalla famiglia la passione per il vino e la terra: come suo padre, anche lei ha dato vita a una cantina insieme al compagno Alessandro.

Molto conosciuta e ben voluta a Cupramontana, così come la sua famiglia, titolare della storica “Trattoria Da Anita”, fondata da sua nonna e attualmente gestita dalla madre Jole, Daniela lascia un grande vuoto. «Con il cuore pesante, le cantine di Cupramontana si uniscono al dolore di Alessandro, Jole, Beatrice e di tutta la famiglia de La Marca di San Michele per la prematura scomparsa di Daniela Quaresima, che ha lasciato un segno nei cuori e nelle campagne cuprensi e di chiunque abbia avuto il piacere di conoscere e sentire la sua energia, vitalità, entusiasmo e carisma», il commosso ricordo di Valentina Bonci, presidente di Enocupra, che ha condiviso il suo dolore sulla pagina social di Enocupra.

I funerali saranno celebrati in forma privata, come ha voluto la famiglia. Intanto sui social corrono il dolore e i ricordi.