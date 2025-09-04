Cupramontana, malore al campo scuola: 12enne portato al Salesi in eliambulanza

Il sindaco di Cupramontana, Giampieri, rassicura tutti, si è trattato di un piccolo mancamento e il bambino si era già ripreso all'arrivo dei sanitari

CUPRAMONTANA – Una giornata di sole e di festa che piomba improvvisamente nella paura. Doveva essere una festa della socialità e dell’amicizia, quella al via oggi all’Abbazia del Beato Angelo a Cupramontana per l’inizio del campo scuola “Anch’Io sono la Protezione civile”, organizzato dalla Croce verde di Cupra con il supporto del Gruppo Protezione civile comunale e il patrocinio del Comune. Un evento che, fino al 7 settembre, coinvolge ben 30 ragazzi e ragazze dai 10 ai 16 anni, per conoscere da vicino il mondo del volontariato.



Il campo scuola, avviato ieri, 3 settembre, ha visto momenti di grande concitazione e paura questa mattina quando, un bambino di 12 anni ha perso i sensi nel corso di una esercitazione cadendo a terra.

Tempestivo l’intervento dei sanitari della Croce verde e dell’automedica del 118 di Jesi, ma per la giovanissima età e la dinamica dalla centrale operativa del soccorso di Ancona è stata anche allertata l’eliambulanza Icaro01. Il piccolo, all’atterraggio del velivolo, per fortuna si era già ripreso.

«Tanto spavento anche per me, ma per fortuna sembra sia stata una cosa passeggera che non avrà ripercussioni sulla salute del bambino – ci tranquillizza il sindaco Enrico Giampieri che ieri all’apertura del Campus aveva presenziato con tanto di maglietta dedicata – Mi hanno subito avvisato e abbiamo contattato i genitori del piccolo. Sembra che durante un trucca bimbi per simulare un incidente e dunque, le operazioni di soccorso, il 12enne sia stato truccato da ferito con del sangue finto…circostanza che può avere provocato una reazione emotiva tanto da fargli perdere i sensi per qualche istante. Ha avuto un piccolo mancamento, ma si è ripreso subito. Certamente i controlli in ospedale sono d’obbligo, in via del tutto precauzionale. Rassicuro i compagni e i presenti che la situazione è sotto controllo». Il primo cittadino si è subito attivato e resta in contatto con i genitori del bambino.