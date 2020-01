Jesi, l’occhio della Polizia sulla movida in Vallesina

Controlli non solo sui mezzi di trasporto privato ma anche sugli autobus che raggiungono Ancona e lungo il percorso toccano i locali più frequentati. Nessuna anomalia ma l'attività di prevenzione proseguirà

JESI – Polizia al lavoro nella notte appena trascorsa per vigilare sulla movida di giovani e giovanissimi in Vallesina. Nell’ambito dei servizi preventivi connessi all’intrattenimento serale e notturno, gli agenti in servizio presso la Questura di Ancona e il Commissariato di Jesi hanno svolto una attività di prevenzione e contrasto delle condotte illecite tenute da parte dei numerosi giovani che il venerdì sera frequentano i locali di svago attivi sul territorio.

I servizi si sono articolati in due fasi distinte, ponendo sotto controllo prima il raggiungimento e l’intrattenimento presso le strutture in questione e, successivamente, il rientro a casa degli avventori.



Proprio per quest’ultimo aspetto, nell’intento di realizzare un servizio ad ampio spettro, i controlli non si sono limitati ai mezzi di trasporto privato ma hanno rivolto particolare attenzione al trasporto pubblico e, precisamente, agli autobus che partendo da Jesi raggiungono Ancona seguendo un percorso, e effettuando le fermate previste, che lambisce significativi e frequentati locali.

Le attività condotte non hanno fatto rilevare alcun profilo di anomalia sia dal punto di vista criminogeno sia da quello dell’ordine e della sicurezza pubblica, dato che i numerosi giovani controllati nell’arco dell’intero servizio sono risultati sobri sia prima di entrare nei locali sia all’uscita dagli stessi. Per quanto attiene al trasporto pubblico, sono state rilevate condotte in linea con le norme del vivere civile e prive di profili che potessero costituire turbativa all’ordinato svolgimento dei servizi di collegamento.

Analoghe iniziative saranno adottate anche in futuro con l’intento di mantenere costante l’attenzione da parte della Polizia di Stato.