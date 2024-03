Controlli dei carabinieri a Fabriano, Genga e Sassoferrato, anche con unità cinofila

FABRIANO – Controlli antidroga nel fine settimana, nelle ore notturne, nei comuni di Genga, Sassoferrato e Fabriano, da parte dei carabinieri. Non solo. Anche attività di prevenzione dai furti, con istituzione di posti di controllo lungo numerose arterie del territorio di competenza della Compagnia cittadina. Il tutto per far anche aumentare la percezione di sicurezza tra i residenti. Con ordine. Durante le ore notturne dello scorso fine settimana, i carabinieri della stazione Genga, in collaborazione con il Nucleo cinofilo carabinieri di Pesaro, hanno effettuato una serie di controlli antidroga, attenzionando i luoghi di maggior aggregazione giovanile. In uno di questi, a Sassoferrato, i cani hanno segnalato una 25enne per strada. La ragazza è stata perquisita, ma non è stato trovato stupefacente. Si è deciso di estendere la perquisizione nell’abitazione. I cani hanno fiutato la presenza di droga, trovati oltre 2 grammi di hascish, nelle pertinenze della casa. La giovane è stata segnalata in qualità di consumatrice.

I controlli

Accanto a questo servizio, i militari della Compagnia di Fabriano sono stati anche impegnati nei consueti controlli del fine settimana per prevenire qualsiasi tipologia di reato, in particolare quelli contro il patrimonio, ma anche per far aumentare la percezione di sicurezza tra i residenti. I carabinieri del Nucleo Radiomobile sia in divisa che in borghese hanno istituito posti di controllo lungo le principali arterie cittadine. In uno di questi a Fabriano è stata notata un’automobile che, alla vista della pattuglia, ha tentato di sterzare e cambiare strada. Gli è stato comunque intimato l’alt. Alla guida un 20enne umbro che è stato sottoposto a test etilometro, il cui risultato è stato positivo per oltre 0.5, ma inferiore a 0.8. Il giovane è stato multato, oltre 500 euro il valore della sanzione amministrativa, e gli è stata ritirata la patente. I carabinieri hanno anche perquisito l’automobile, trovando un grammo di hascisc. Quindi, il 20enne è stato anche segnalato alla Prefettura di Ancona come assuntore di sostanze stupefacenti.