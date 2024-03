Condannato per furto e ricettazione, i carabinieri lo trovano a Fabriano. Portato a Montacuto

FABRIANO – Aveva commesso furto aggravato ed estorsione fuori dalle Marche, nel meridione d’Italia. E per questo si era aperto un processo che ha portato a una sentenza, passata in giudicato, per una pena decisa dal giudice di oltre 3 anni. Nei giorni scorsi, i carabinieri della Compagnia di Fabriano, agli ordini del capitano Mirco Marcucci, hanno dato esecuzione a un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ancona a carico di un ragazzo meridionale di 25 anni da qualche tempo residente a Fabriano.

I fatti

In base al decreto di esecuzione, il giovane 25enne, non nelle Marche, e negli anni scorsi, si era macchiato dei reati di furto aggravato ed estorsione. E per questo motivo si è celebrato un processo che ha portato il giudice ad emettere una sentenza di condanna per una pena superiore a 3 anni di carcere. Sentenza che è passata in giudicato. In virtù di ciò, i militari – dopo aver effettuato le verifiche del caso circa la sua presenza a Fabriano, come residente – si sono recati presso la sua abitazione e gli hanno notificato l’ordine di carcerazione. Il giovane è stato, quindi, condotto in caserma a Fabriano per le formalità di rito. E successivamente una volante dei militari della Compagnia cittadino lo ha associato al carcere di Montacuto dove sconterà la pena alla quale è stato condannato per la sentenza passata in giudicato.