Chiaravalle: Croce Gialla in lutto per Ennio Romagnoli, storico volontario

I funerali non saranno celebrati, si potrà fare una visita alla camera ardente fino a domani poi la salma sarà cremata

CHIARAVALLE – Croce Gialla in lutto per la scomparsa di Ennio Romagnoli, 86 anni, storico volontario e factotum, mancato ieri, giovedì 28 agosto. Dal 1972 al 2022 è stato socio attivo dell’associazione, sia in ambulanza che prendendosi cura della manutenzione del verde della sede.

Negli ultimi anni, pur avendo lasciato il servizio attivo anche per ragioni di salute, ha continuato a sostenere l’associazione come socio contribuente, permettendo così alla Croce Gialla di portare avanti la sua meritoria attività di soccorso sul territorio. La Croce Gialla lo ha ricordato postando una sua foto sulla pagina social e ringraziandolo così per il servizio reso nel corso degli anni.



Originario di Chiaravalle, si è spento ieri all’ospedale di Osimo. Vedovo della sua amata Maria, aveva trovato nella Croce Gialla una seconda grande famiglia per la quale spendeva le sue energie e il suo tempo, generoso com’era Ennio, amato da tutti anche per la solarità del carattere e la spiccata simpatia. Lascia nel dolore la figlia Monica e il genero Paolo. La camera ardente è stata allestita alla Casa funeraria Mauro Pentericci di via Volta a Chiaravalle, fino a domani (sabato 30 agosto) si potranno fare visite. Poi la salma sarà cremata e le ceneri tumulate nel cimitero di Chiaravalle. La figlia ha voluto ricordare il papà Ennio attraverso il suo grande legame con la Croce Gialla, cui saranno devolute le offerte raccolte.