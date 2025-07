Castelplanio: malfunzionamento della cabina elettrica, scoppia l’incendio

CASTELPLANIO – Un malfunzionamento di una cabina elettrica ha provocato un incendio che ha interessato un edificio rurale, situato in via don Sturzo 1/A. Il rogo si è sviluppato oggi 21 luglio alle 11,30 e si è propagato con estrema facilità a causa della presenza della vegetazione, dell’erba e del vento. C’è voluto l’intervento di 4 squadre dei Vigili del fuoco di Jesi e Arcevia per domarlo.

L’area interessata dalle fiamme è estesa per 500 metri quadrati e l’incendio ha destato un certo allarme. Sul posto oltre ai pompieri sono intervenuti anche i Carabinieri Forestali di Jesi San Marcello, per accertare la natura dell’incendio e scongiurare l’ombra del dolo. I Carabinieri hanno eseguito i rilievi e le indagini del caso accertando che le fiamme sono scaturite da una cabina elettrica in cemento in prossimità della quale si sono verificati presunti malfunzionamenti. Sono ancora in corso indagini per verificare eventuali responsabilità del gestore delle linee.

Al momento le indagini sono condotte contro ignoti per il reato di incendio di interfaccia urbano-rurale colposo. Per fortuna non si sono registrati feriti.