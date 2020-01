Jesi, auto fuori strada in via Piandelmedico

JESI – Vigili del fuoco e mezzi di soccorso impegnati in via Piandelmedico a Jesi, non lontano dallo stabilimento Cooperlat, per un incidente stradale per fortuna, pare, senza gravi conseguenze per le persone coinvolte.

L’incidente in via Piandelmedico a Jesi

Intorno alle 18 di oggi, 18 gennaio, due auto sono venute a contatto lungo la strada e una di queste è finita fuori dalla carreggiata, finendo sul campo adiacente. Grande spavento per gli occupanti dei mezzi, fra i quali anche dei bambini che non sono comunque rimasti feriti. Al Pronto soccorso per accertamenti i conducenti dei mezzi.

La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico. Sul posto Polizia Locale e 118, con i vigili del fuoco che hanno assistito gli occupanti delle auto e messo in sicurezza i mezzi coinvolti.