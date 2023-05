La Croce Rossa Italiana di Jesi piange Sandra, volontaria dal cuore d’oro

JESI – Croce Rossa Italiana comitato di Jesi in lutto per la scomparsa di Sandra Pollonara, storica volontaria di 74 anni. Originaria di Staffolo, ha prestato servizio nel comitato di Jesi con determinazione, generosità e grande cuore. Si è spenta all’ospedale di Fabriano ieri (16 maggio) e la notizia della scomparsa si è diffusa questa mattina suscitando grande commozione. La camera ardente è stata allestita presso la Casa funeraria Bondoni (via dell’Industria a Castelplanio) e già oggi pomeriggio sarà possibile fare una visita per portare conforto alla famiglia. Sandra lascia nel dolore il figlio Francesco con Inma, il fratello Gigetto, la cognata, i nipoti e la grande famiglia allargata della Croce rossa. I funerali saranno celebrati domani (giovedi 18 maggio) alle ore 10,30 presso la chiesa Sant’Apollinare di Monte Roberto, poi la tumulazione al cimitero di Pianello Vallesina. I familiari vogliono ricordare la casa Sandra con una raccolta fondi in favore della Croce Rossa di Jesi.

«La tua scomparsa, cosi repentina e inaspettata, ci lascia addolorati e sgomenti – fanno sapere dal Comitato Cri di Jesi – ci sembra quasi impossibile credere che non ti rivedremo più salire in ambulanza, impeccabile nei modi e nell’aspetto, per assistere e confortare i nostri ammalati, o macinare chilometri e salire interminabili scale per vendere i nostri calendari, o patire freddo e pioggia per raccogliere le offerte al cimitero. Questi erano alcuni dei tanti servizi che svolgevi con dedizione per la Croce Rossa, per anni la tua seconda, amata, famiglia. Nel tuo corpo minuto e fragile batteva un cuore grande e generoso, sempre pronto a dire sì per un dono o un aiuto da offrire agli altri. Grazie, cara Sandra, per aver onorato la nostra Associazione con il tuo operato e per l’esempio di vita che ci hai lasciato in eredità. Riposa in pace, sarai sempre nel nostro cuore», conclude il Comitato della Cri di Jesi che con queste parole delicate e commosse si unisce al dolore della famiglia.