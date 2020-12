La Croce Rossa comitato di Jesi piange lo storico volontario Arduino Rotini

JESI- Lutto al comitato locale della Croce Rossa Italiana di Jesi per la scomparsa, avvenuta martedì, dello storico volontario Arduino Rotini, 78 anni. A dare la notizia è proprio la Croce Rossa, che saluta sui social l’infaticabile Arduino. Era entrato a far parte del Corpo dei volontari del soccorso nel 1980 e aveva prestato servizio durante il terremoto dell’Irpinia. Ha ricevuto negli anni di volontariato numerose croci di anzianità.

Uomo generoso e sensibile, sempre altruista, aveva un cuore d’oro, la notizia del suo decesso ha scosso profondamente quanti lo conoscevano. «Una gravissima perdita per il nostro Comitato – dicono dalla Croce Rossa jesina – Rotini era un volontario sempre attivo sia nelle calamità che nei trasporti programmati. Ciao Arduino, ci mancheranno la tua simpatia e il tuo umorismo».

Arduino Rotini in una bella foto con la sua divisa della Croce Rossa Italiana

Toccante il ricordo del presidente del Comitato Croce Rossa di Jesi dottor Francesco Bravi: «Caro amico di tutti, prima ancora che straordinario Volontario – scrive Bravi a nome di tutto l’esercito Cri – oggi in Croce rossa siamo tutti in lutto per la tua perdita, ma al nostro dolore potrebbero unirsi tante altre persone sconosciute, quelle che tu hai soccorso con grande competenza e umanità, in Italia e all’estero, nei tanti servizi in ambulanza o nelle campagne umanitarie internazionali organizzate dalla nostra Cri, a cui hai partecipato obbedendo alle pulsioni del tuo cuore generoso. Ci mancheranno la tua simpatia, la tua schiettezza, le tue battute spiritose e salaci, il tuo “comandi”, in risposta agli scherzosi rimproveri del tuo amico Presidente. Riposa in pace, caro amico – conclude il ricordo del dottor Bravi – ma sappi che tu continuerai a vivere nei nostri ricordi». Lascia le figlie Carla e Laura, i familiari e tantissimi amici. I funerali non sono stati ancora fissati.