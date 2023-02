Croce Gialla di Chiaravalle, rinnovato il Consiglio direttivo

CHIARAVALLE – La Croce Gialla di Chiaravalle rinnova il proprio Consiglio Direttivo. Nello scorso week end si sono tenute le elezioni per il rinnovo degli organi associativi: Consiglio Direttivo, Collegio dei Probiviri e Collegio dei Revisori dei Conti. I soci, assistenti e contribuenti, hanno rinnovato la loro fiducia al Presidente uscente Francesco Pellegrini, oggi al terzo mandato. Riconfermati anche il Vice Presidente Luciano Frittelli e l’economa Grilli Franca; confermati altresì Fiorani Silvia e Alfio Zenobi, storico responsabile degli automezzi della Croce Gialla.

Il Presidente Pellegrini ha dato il benvenuto ai nuovi eletti nel Consiglio Direttivo: Farina Mario che ha ricevuto l’incarico di Segretario, Matteo Paniconi, Gloria Mancini e Tonino Chiuchiu Consiglieri. E’ stata eletta quale Presidente del Consiglio dei Provibiri Marianna Fioretti; del collegio faranno parte anche Nico Bolletta e Graziano Zingaretti. Nel collegio dei Revisori dei Conti, oltre al professionista incaricato Dott. Greganti, sono state elette Marina Cortucci e Silvia Camerucci.

Questa la “nuova squadra” della Croce Gialla di Chiaravalle che, insieme ai volontari, ai dipendenti ed ai ragazzi del Servizio Civile, traghetterà l’Associazione verso il 55° anniversario dalla Fondazione, i cui festeggiamenti si terranno nel 2024. Il Presidente Pellegrini ci tiene a far sapere che, nonostante il gravoso impegno per continuare a garantire ai cittadini un efficiente e capillare servizio di trasporto sanitario, la Croce Gialla per il prossimo triennio ha già in mente tante iniziative e novità. L’auspicio è quello di avvicinare sempre più soci, assistenti e contribuenti, per alimentare e rendere sempre più forte una Associazione che è patrimonio di tutti. Il Presidente Pellegrini, come da tradizione, lancia il nuovo hashtag 2023/2026 “#faredelbenecontutteeduelemani” e ribadisce che la Croce Gialla ha proprio bisogno di tutti, del contributo di ogni cittadino, ognuno secondo le sue possibilità.