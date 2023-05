Croce Gialla Chiaravalle, si inaugura la nuova ambulanza

CHIARAVALLE – L’appuntamento è per sabato 27 maggio alle 10 presso il giardino della Scuola Montalcini di Chiaravalle. Ancora una volta ragazzi e volontari della Croce Gialla di Chiaravalle saranno insieme per festeggiare un altro traguardo raggiunto insieme: l’acquisto di un nuovo defibrillatore che sarà collocato all’interno della nuova ambulanza che verrà inaugurata nella mattinata. Il prezioso strumento di soccorso è stato acquistato grazie alla raccolta fondi organizzata dai ragazzi dell’Istituto Montalcini; iniziativa che ha consolidato l’importante legame, da anni esistente grazie anche alla grande sensibilità del personale docente e del Dirigente Scolastico, tra l’Associazione e gli alunni della scuola.

Nell’occasione verrà inaugurato anche un nuovo mezzo della Croce Gialla di Chiaravalle: il nuovo taxi sanitario acquistato con i proventi del “5 x 1000”. Il Presidente Pellegrini tiene a sottolineare l’importanza di questa forma di donazione che consente, da un lato, al cittadino di sostenere una realtà del terzo settore importante del proprio territorio – a cui purtroppo ciascuna famiglia almeno in alcune fasi dovrà ricorrere – e dall’altro garantisce alla Associazione fondi indispensabili per portare avanti il proprio progetto che non si limita al trasporto sanitario, ma arriva fino alla formazione ed in generale alla divulgazione, anche ai più giovani, della cultura della solidarietà.

A dare una sferzata di leggerezza saranno i ragazzi che a conclusione della bella mattinata si cimenteranno in un flash-mob.