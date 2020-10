“Dalla Crisi alla crescita”: l’IIS Galilei torna a confrontarsi con i genitori

JESI – Torna anche quest’anno l’appuntamento all’IIS Galilei di Jesi con “Genitori Informati”. “Dalla Crisi alla crescita”, questo il titolo dell’incontro virtuale con Marco Ceppi, psicologo consulente dell’Asur presso l’Ufficio servizi sociali ai minori del Ministero della Giustizia ad Ancona.

Dopo la formazione tecnico scientifica sui protocolli anti-Covid dedicata agli studenti, così come al personale docente e Ata, l’istituto jesino rivolge la sua attenzione alle famiglie con un approccio che parli all’anima, al cuore, degli aspetti più intimi e, forse, più difficili dell’essere genitore e del fare il genitore ai tempi del Covid-19.

Il dirigente scolastico dell’IIS Galilei di Jesi dott.Luigi Frati

L’evento, che si terrà in videoconferenza mercoledì 28 ottobre 2020 alle ore 18, sarà un escursus puntuale su come la crisi possa diventare in realtà una grande opportunità, un fattore di crescita anche in questo tempo di emergenza sanitaria.

Di questo né è convinto lo stesso dirigente dell’IIS Galileo Galilei, Luigi Frati: «Siamo in un contesto dove cambiare è necessario, ce lo chiede questa pandemia. È per questo che come scuola dobbiamo formare non solo il nostro corpo docente, i nostri studenti, ma tutta la comunità scolastica di cui anche i genitori fanno parte. La scelta di uno specialista che ogni giorno tratta di problematiche connesse ai minori non poteva che essere riconfermata anche quest’anno per ribadire che il Galilei c’è, è vicino anche alle famiglie, anche in questa seconda ondata del Covid».