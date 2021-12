“Crescendo in Concerto”, quattro appuntamenti in musica tra Jesi e Senigallia

JESI – Quattro appuntamenti in musica sotto la direzione artistica della nota pianista Marta Tacconi. Dal 12 dicembre 2021 al 2 gennaio 2022 prenderà il via la rassegna musicale “Crescendo in Concerto”, giunta alla sua quarta edizione. La rassegna, organizzata dallo “Studio Musicale Crescendo” di Jesi, si snoda tra Jesi e Senigallia ed è composta da quattro eventi. La prima tappa, quella di debutto, è sicuramente la più impegnativa, proprio perché apre la rassegna e per il programma che prevede. Sarà il 12 dicembre alle ore 18 al “Piccolo” di San Giuseppe: ospite il flautista Stefano Parrino che insieme alla pianista Marta Tacconi si esibirà in un ricco repertorio classico. Come segno della volontà di costruire spazi musicali per giovani e giovanissimi, apriranno il concerto i due talentuosi musicisti Martina Giulianelli (violino) e Francesco Marroni (pianoforte). Marta segue da vicino, ormai da diverso tempo, alcuni giovani e validi musicisti, e da loro la possibilità di esibirsi in un concerto “vero”. Il compagno di viaggio di Marta Tacconi, giovane pianista jesina, talentuosa e poliedrica, sarà Stefano Parrino, pluridiplomato nelle principali scuole musicali europee, che alterna l’attività concertistica sia come solista che come camerista. Ha suonato praticamente in tutto il mondo ed ha tenuto masterclass in ogni Paese d’Europa e d’Asia. Insegna flauto presso il Conservatorio “Vivaldi” di Alessandria. Insieme a Marta Tacconi, eseguirà musiche di Bettinelli, Verhey, Copland, Gade/Christiansen. Un programma molto coinvolgente. Per info e prenotazioni: 3476054294. Per tutte le altre date in programma e per essere sempre aggiornati sulla rassegna, basta seguire la pagina Facebook “Crescendo”.