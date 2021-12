JESI – Secondo appuntamento, domenica 19 dicembre alle ore 18 al Teatro Il Piccolo di San Giuseppe, con la rassegna “Crescendo in Armonia” ideata dalla pianista Marta Tacconi. Domenica, un interessantissimo connubio tra la musica di Johann Sebastian Bach e la psicoanalisi. Marta Tacconi, che con il suo studio musicale sta promuovendo una serie di incontri, si lancia in un pionieristico percorso, che coniuga il mondo della musica e della scienza medica, la fisica, la psicologia. Propone dunque al pubblico un modo ed un mondo diversi di interagire con la musica.

«Dopo l’effetto Mozart affrontato nel 2019 – dice Marta Tacconi – che evidenziava come la musica del Maestro di Salisburgo venga utilizzata per accompagnare il pubblico alla cura di particolari patologie, abbiamo deciso di riproporre un nuovo format occupandoci, quest’anno, di come la musica di Bach possa essere utilizzata in campo psicologico, terapeutico e neuro scientifico, associandola allo spinoso tema della concentrazione, perché oggi tutti siamo continuamente deconcentrati, distratti da innumerevoli stimoli che ci giungono da più parti. Come dalla tecnologia stessa. Noi non siamo soggetti multitasking ma sembra come se avessimo la capacità di passare da un’azione all’altra in modo velocissimo. Di contro, si resta distratti da qualche stimolo in arrivo. Il che ci porta talvolta al non portare a termine un determinato compito, con le conseguenze del caso. Soprattutto psicologico. Quindi stress, disturbi legati all’ansia, al sonno, alla depressione. Sarà un’occasione per riflettere su questa tematica e un’occasione di svolgere esercizi di consapevolezza corporea che riportano la persona al centro di sé stessa, in un esercizio psicofisico in teatro. Chiederemo a tutti di arrivare muniti di tappetino, asciugamano e un abbigliamento comodo, per partecipare a questo tipo di attività che coniuga musica e psiche».

Durante la serata si alterneranno una parte conferenziale e esperienziale, condotta dalle dottoresse psicologhe psicoterapeute Alessandra Vecci e Cristina Bruni, e una parte musicologica, filosofica e neuroscientifica introdotta da Marta Tacconi.