«Crediamo nei giovani»: 30 borse di studio nel ricordo di Marco Fileni – VIDEO

JESI – Il gruppo agroalimentare Fileni crede nei giovani, nel sociale e nel futuro. Così come ci credeva Marco, terzo figlio di Giovanni Fileni e della compianta Rosina Martarelli, prematuramente scomparso per un incidente in moto, oltre vent’anni fa. Al suo ricordo, al suo sorriso, è dedicata la Fondazione Marco Fileni, costituita nel 2016 con cui, ogni anno vengono assegnate borse di studio ai migliori studenti di Ancona e Macerata.

«La Fondazione ha cercato di ricordare Marco attraverso l’erogazione di borse di studio agli studenti meritevoli delle scuole superiori e dell’università di Ancona e Macerata – dice Roberta Fileni – ma oggi la Fondazione fa un passo avanti. Ci siamo chiesti se davvero la fondazione rispecchiasse il carattere di Marco. La risposta non era esattamente “sì”. Allora abbiamo deciso di fare un cambio di passo. Da oggi la nuova Fondazione rispecchierà le caratteristiche di Marco, la solarità, la generosità e l’altruismo. Ma anche la curiosità e il dinamismo, l’inclusività. La nuova mission è scoprire l’unicità di ciascuno, supportando i ragazzi nella scoperta della propria identità personale. Ogni giovane è un mondo, ha una potenzialità e tanto da esprimere. Oggi la società non li aiuta sempre, noi vogliamo farlo attraverso le borse di studio e attraverso nuove iniziative».



La premiazione, nell’ambito dell’iniziativa “Crediamo nei giovani” giunta quest’anno alla settima edizione, si è svolta giovedì 15 giugno, nella cornice del Circolo cittadino di Jesi, sede scelta dalla Fondazione quale simbolo di scambio intergenerazionale, benessere della persona e impegno sportivo e culturale. «Plaudo alla famiglia Fileni per investire nei nostri giovani, nel merito e nel futuro affinché l’impegno di questi ragazzi sia un esempio positivo per gli altri». Quest’anno sono state consegnate 30 borse di studio ad altrettanti meritevoli studenti per aiutarli nel percorso di studi: 15 studenti delle scuole superiori e 15 universitari, 10 dei quali dipendenti, coniugi/partner/compagni o figli di dipendenti delle aziende della Filiera Fileni, ai quali sono stati consegnati assegni rispettivamente da 500 euro e da 2.500 euro, per un ammontare complessivo pari a ben 45.000 euro.

«Investire nello studio, nei giovani è anche partecipare attivamente alla costruzione del futuro – dice il rettore dell’Università Politecnica delle Marche Gian Luca Gregori – Oggi è una giornata molto speciale perché si investe sul merito e mi piace pensare che i ragazzo premiati possano essere i futuri dirigenti e rappresentanti del cambiamento». Fanno eco al professor Gregori (che è anche presidente del comitato scientifico della Fondazione Marco Fileni) il direttore della Scuola del Farmaco dell’Università di Camerino Gianni Sagratini e il pro rettore dell’Università di Urbino Fabio Musso. Non solo premiazioni, commozione e sorprese, ma anche il lancio di un piano straordinario per il futuro, un progetto per celebrare il diritto allo studio ma anche una nuova missione per una fondazione sempre più inclusiva e accogliente. La nuova identità della Fondazione, che intende puntare su una sempre maggiore diffusione dell’energia positiva di Marco Fileni, rivolgendosi ai giovani per facilitare la scoperta della loro unicità, praticando l’ascolto, facendo orientamento e formazione e offrendo spazi per stare insieme. Ospite d’onore della premiazione, l’esperta di comunicazione in famiglia Federica Benassi.