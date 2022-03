Covid, salgono i contagi alla casa di riposo di Jesi

Sono 54 gli ospiti e 18 gli operatori socio sanitari risultati positivi al covid nella struttura di via Gramsci. Tre sono stati ricoverati ma le loro condizioni non sono gravi

JESI – Sono 54 gli ospiti e 18 gli operatori socio sanitari risultati positivi al covid alla casa di riposo di Jesi. Grazie al fatto che praticamente a tutti era stata somministrata la terza vaccinazione, gli anziani contagiati sono in buone condizioni di salute e solo per tre di essi è stato previsto il ricovero: uno in ospedale nel reparto covid, gli altri due in Rsa. I medici dell’Usca monitorano quotidianamente la situazione e verificano che tutti i parametri, a partire dalla saturazione, siano normali. La notizia del focolaio si era diffusa lo scorso 17 marzo.

«Con il protocollo di sicurezza già attivato dalla scorsa settimana, gli ospiti sono in isolamento nelle rispettive camere. Restano in contatto con i familiari tramite tablet, essendo sospese ovviamente le visite, e verranno sottoposti a tampone nei prossimi giorni fino a superamento del contagio», spiegano dalla struttura.

Per quel che riguarda la sostituzione temporanea degli operatori socio sanitari, alcuni operatori sono già stati assunti ed altri lo saranno nei prossimi giorni. Nel frattempo il personale presente si è messo totalmente a disposizione per coprire temporaneamente tutti i turni anche del personale assente nell’attesa che l’emergenza termini.