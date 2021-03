Jesi, il covid si porta via Pino Gullace: il dolore della città

JESI- «Ciao Pino, amico sincero». È il sindaco Massimo Bacci che comunica alla città la notizia più triste. Il Covid si è portato via Pino Gullace, 72 anni, consigliere comunale nel gruppo di maggioranza “JesiAmo”. Era ricoverato da circa tre settimane all’ospedale “Carlo Urbani” di Jesi nel reparto di terapia intensiva e combatteva contro il Covid-19. Una battaglia durissima, che si è conclusa oggi verso le 13.

Pino si è arreso e oggi la città perde un caro amico. Molto conosciuto e stimato, aveva gestito per moltissimo tempo il negozio “La casa della plastica” in via Nazario Sauro. La sua passione per la politica lo ha sempre mantenuto vicino ai fatti cittadini da attento osservatore e da attivo protagonista con il gruppo JesiAmo, ora al secondo mandato. Persona mite e sempre garbata, il suo nome è associato anche al volontariato in particolare con l’Aido di cui è stato vice presidente e con l’Avis di Jesi, all’interno del quale si è fatto promotore dell’associazione “Attori di volontariato”, per diffondere specie nelle scuole, la cultura della donazione del sangue e di organi, essendosi sottoposto in prima persona nel 2008 a un delicato trapianto di reni.

«Il Covid si è portato via Pino Gullace, consigliere comunale, ma prima ancora persona buona, leale, sincera – scrive il sindaco Massimo Bacci – ha lottato come un leone, assistito in maniera encomiabile dal personale sanitario del Carlo Urbani. Alla fine si è arreso, lasciandoci attoniti. Lo ringrazio di cuore per il sostegno disinteressato che in questi 9 anni di strada insieme ha sempre mostrato, ascoltando e prendendosi a cuore i problemi anche più marginali che gli segnalavano i cittadini, confermandosi un uomo sensibile e soprattutto un vero amico. Ciao Pino!».



Centinaia i messaggi di cordoglio inviati alla famiglia e i commenti di dolore postati in rete per ricordare Pino, persona sensibile, sempre sorridente e dal carattere accomodante. «Quanto mi dispiace, lo conoscevo da sempre. Gentile, educato, sempre sorridente e disponibile. Un vero dolore», scrive la presidente Iom Anna Quaglieri, mentre Silvia Gregori (consigliera FI) «un abbraccio immenso alla famiglia in questo momento di grande dolore. Mi mancherà non vederti più e non averti più tra noi, persona umile e sensibile. Ciao Pino, fai buon viaggio». «Non ci posso credere, una persona veramente speciale. Mi dispiace tantissimo, non avrei mai voluto leggere questa brutta notizia. Buon viaggio Pino», le fa eco Angela Console (Lega Jesi), così come Cesare Santinelli «Pino grande amico ed ex collega, persona di gran cuore. Sono addolorato» e Marco Giampaoletti (consigliere Gruppo misto) «grande perdita». «Il nostro gruppo con sincero e grande dispiacere condivide il lutto per la scomparsa di Pino Gullace, consigliere comunale di JesiAmo – scrive Jesi in Comune – lo ricorderemo per i suoi modi gentili, per la sua pacatezza e il suo impegno per la città». Tantissimi come detto, hanno voluto stringersi alla famiglia, alla moglie e alla figlia Ilaria.