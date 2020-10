Covid-19, via libera all’accensione dei termosifoni a Jesi

JESI – Via libera all’accensione dei termosifoni nelle abitazioni e negli edifici pubblici. Il Comune anticipa l’avvio degli impianti di riscaldamento, a causa del previsto abbassamento delle temperature. Da domani, 22 ottobre, sarà possibile attivarli. Un provvedimento legato non solo alle condizioni meteorologiche.

L’amministrazione ha infatti considerato anche «il prolungarsi della situazione di emergenza sanitaria Covid-19 che potrebbe comportare alla cittadinanza la necessità di rimanere nelle proprie abitazioni per esigenze lavorative, familiari e sanitarie». Si è valutato, pertanto, di dar la possibilità alle famiglie di attivare i termosifoni in considerazione del fatto che è probabile stiano maggiormente a casa.

Al di fuori dei periodi consentiti dalla normativa vigente, in effetti, gli impianti termici possono essere attivati solo in presenza di situazioni climatiche che ne giustifichino l’esercizio e, comunque, con una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita in via ordinaria. Questo, pertanto, ha disposto il sindaco Massimo Bacci.

Per la Zona Climatica D, della quale fa parte il Comune di Jesi, l’esercizio degli impianti termici è consentito dal 1° novembre al 15 aprile per una durata massima ore 12 giornaliere.