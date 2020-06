Covid-19, Caterpillar dona 250mila dollari all’Italia. Sostegno anche all’Ospedale di Torrette

Agli Ospedali Riuniti di Ancona sono andate forniture essenziali per il personale sanitario e per pazienti. Roberto Lorenzoni, country manager Caterpillar per l’Italia: «È stato un intervento importante anche per il territorio marchigiano»

JESI – La Fondazione Caterpillar, il braccio filantropico di Caterpillar Inc., ha destinato 250mila dollari al Fondo King Baudouin per l’Italia. Obiettivo: assistere il paese nella sua risposta a questa crisi senza precedenti. Anche l’Ospedale di Torrette tra i destinatari.

«Siamo molto orgogliosi di questa partnership con la Fondazione King Baudouin – Stati Uniti che ci ha consentito di supportare alcune strutture sanitarie delle aree in cui operiamo, strutture che si sono dimostrate davvero critiche nella lotta contro la pandemia», ha detto Roberto Lorenzoni, country manager della Caterpillar per l’Italia. «È stato un intervento importante anche per il territorio marchigiano, che è stato duramente colpito dal virus: gli ospedali Riuniti di Ancona hanno infatti potuto ricevere supporto e forniture essenziali per il personale sanitario e per pazienti, come ad esempio dotazioni di protezione, letti per cure intensive, supporto per alloggi e cura dei bambini».

Che aggiunge: «Grazie alla serietà e all’efficienza della Fondazione Caterpillar le risorse sono state distribuite velocemente e sono certo che abbiano fatto la differenza per coloro che agivano in prima linea durante la crisi».

Scopo della Fondazione Caterpillar è quello di contribuire a creare comunità più sostenibili e resilienti, aiutandole ad uscire da questa crisi, insieme e ancora più forti: in totale la Fondazione Caterpillar si è impegnata con la cifra di 10 milioni di dollari per supportare direttamente le azioni di contrasto alla pandemia globale Covid-19 e per aiutare le organizzazioni che sono state impattate a provvedere risorse sanitarie, limitare carenze alimentari e permettere educazione on line ai giovani.