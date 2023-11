Costituzione, riforme e presidenzialismo: la Luaj di Jesi ne parla col professor Michele Ainis

JESI – Nuovo appuntamento di carattere nazionale, giovedì prossimo 16 ottobre alle 16, organizzato dalla Libera Università degli adulti di Jesi nella sua sede di Piazzale San Francesco. Sarà il professor Michele Ainis a trattare un argomento di grandissima attualità, soprattutto dopo le ultime scelte di riforma costituzionale formalizzate dal Governo di Giorgia Meloni, che riguardano la riforma sul premierato. “Presidenzialismo: vizi e virtù” è l’approfondimento proposto infatti dal professor Ainis, che ha conseguito la laurea in giurisprudenza nel 1978 presso l’Università degli Studi di Messina, dove ha cominciato anche la sua carriera di docente universitario presso la facoltà di Scienze politiche, per poi trasferirsi alla Sapienza di Roma ,all’Università di Teramo dove è anche stato ì preside delle Facoltà di Giurisprudenza dal 2001 al 2005 e infine all’Università degli studi Roma Tre come professore Ordinario di Diritto Pubblico.

Il professor Ainis ha scritto diversi volumi su temi politici e costituzionali ma ha anche pubblicato tre romanzi. Il suo volto è conosciuto anche nella sua veste di editorialista dei maggiori quotidiani nazionali e ospite di molte trasmissioni televisive.

L’argomento che il Ainis tratterà è di grandissima attualità e la sua conoscenza della Costituzione permetterà a tutti di avere idee più chiare e documentate su quello che nel prossimo periodo sarà l’argomento che caratterizzerà la vita del Paese.