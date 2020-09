Corso Matteotti, si parte: Bacci in visita al cantiere

L'intervento è partito da Via Grizio e Via Angeloni in vista della ripartenza della scuola, visto che tra pochi giorni l'ISS Galilei tornerà negli spazi della Fondazione Colocci

JESI – Al via l’operazione che condurrà al rifacimento di Corso Matteotti e nel pomeriggio il sindaco Massimo Bacci si è recato in visita al cantiere, attivo sin dalla mattina fra via Grizio e via Angeloni, a ridosso della Fondazione Colocci che si appresta fra pochi giorni ad accogliere, alla ripresa delle lezioni, gli studenti dell’IIS Galilei. Come noto, solo dal prossimo anno i lavori riguarderanno Corso Matteotti vero e proprio: per ora, a seguito delle richieste in merito di commercianti e associazioni di categoria, si interverrà solo sulle strade vicine e perpendicolari all’asse principale.

I lavori fra via Grizio e via Angeloni

Il sindaco Massimo Bacci, accompagnato dall’assessore ai lavori pubblici Roberto Renzi e dalla responsabile dei lavori ingegnera Manuela Marconi, si è recato al cantiere dove è stato accolto da Davide Francinella, titolare della ditta di Osimo che si è aggiudicata la gara d’appalto. Il sindaco ha salutato gli operai impegnati nella rimozione dei sampietrini, attività propedeutica agli interventi alle reti idriche e fognarie sottostanti e alla successiva nuova ripavimentazione.

«Sono qui – ha sottolineato Bacci – per formularvi i migliori auguri di buon lavoro e rappresentarvi l’aspettativa dei cittadini per questo importante intervento. Vi ringrazio per la disponibilità ad accogliere le richieste di avviare i lavori partendo dalle stradine laterali e sono estremamente fiducioso che siano rispettati tutti i tempi previsti».

Il cantiere è partito da Via Grizio e Via Angeloni proprio per sistemarle subito in vista della ripartenza della scuola: la programmazione dei lavori è stata calibrata per permettere l’accesso e l’uscita di studenti, insegnanti e personale scolastico in assoluta sicurezza.

Via Angeloni

«Questo intervento – ha ricordato il sindaco – rappresenta uno dei punti qualificanti del programma di mandato con il quale ci siamo presentati ai cittadini. Ripavimentare Corso Matteotti, eliminando marciapiedi e quell’antiestetico asfalto, allineerà il centro di Jesi a quelli delle principali città italiane e contribuirà in maniera significativa a valorizzarlo come merita».

Dopo Via Grizio e Via Angeloni, saranno rimesse a nuovo Via Saffi, Via Baligani, Via Bisaccioni, Via Giordano Bruno e Via Palestro.