Jesi: supporto psicologico preso d’assalto, il Comune valuta l’ampliamento del servizio

L'amministrazione ha attivato un numero di telefono a cui rivolgersi per avere delucidazioni e placare l'ansia in questi giorni di isolamento da coronavirus. Tanti le richieste ricevute dalla psicologa che se ne occupa

JESI – Tantissime telefonate al servizio di supporto psicologico messo a disposizione gratuitamente dal Comune. L’amministrazione valuta di ampliarne gli orari.

A garantire il prezioso servizio è la psicologa Romina Pulita, considerato necessario Bacci in questo momento così difficile e particolare. È sufficiente contattare i seguenti numeri: 0731.538426 o 333.2127712, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.30 alle ore 11.00. Ma, appunto, l’intenzione dell’Esecutivo di potenziare il supporto.

Si sta proprio ragionando sull’opportunità di renderlo disponibile, inizialmente per due giorni a settimana, anche nel pomeriggio, così da venire incontro alle persone che lavorano. Vi sono alcuni “esercizi” per provare a diminuire ansia e panico. La situazione è comunque complessa e gli esperti concordano che le conseguenze psicologiche di questo isolamento forzato non cesserano con la fine dell’emergenza. Gestire l’angoscia non è affatto semplice, del resto.

«Ci sono molte persone che stanno chiamando, di tutte le età – raccontava già qualche giorno fa l’assessore ai servizi educativi, Marisa Campanelli -. Il supporto che abbiamo fornito sta andando molto bene. Oltre ogni aspettativa. Siamo uno dei primi Comuni che ha attivato il servizio, altri stanno seguendo questo esempio».