Coronavirus, sospeso il trasporto sociale nell’Unione dei Comuni della media Vallesina

MOIE – L’Unione dei comuni della Media Vallesina, a seguito dell’ultimo Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri per contenere il diffondersi del Covid 19, ha disposto la sospensione del Servizio di trasporto sociale. È comunque funzionante la segreteria, gestita dall’Auser, che grazie ai volontari continuerà a far sentire la propria vicinanza ai cittadini dell’Unione che chiameranno il numero di telefono 0731.704948, dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30, e il martedì e giovedì dalle 15 alle 18.

L’Ufficio di segreteria dell’Unione, che si trova nella Delegazione comunale di Moie, sarà attivo solo per pratiche urgenti e non rinviabili, previo appuntamento per via telematica, tramite le mail unione@unionecomunimediavallesina.it o unione.mediavallesina@emarche.it.

È possibile rivolgersi all’Ufficio della Polizia locale dell’Unione dei Comuni solo per pratiche urgenti e non rinviabili, chiamando il numero 0731703712 o scrivendo a polizialocale@unionecomunimediavallesina.it.

Proprio la Polizia locale è impegnata in questi giorni nei controlli su tutto il territorio dei sei Comuni dell’Unione per verificare l’osservanza del Decreto della Presidenza del Consiglio.