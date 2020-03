Coronavirus, altri due morti alla casa di riposo di San Marcello

SAN MARCELLO – La notizia che non volevamo arrivasse è arrivata. Alla casa di riposo di San Marcello (An), dove nove ospiti sono risultati positivi al Coronavirus, oggi – 30 marzo – sono morti altri due ospiti. Prima di loro, ieri, 29 marzo, due anziane se ne sono andate, una delle quali a causa del Coronavirus.



Lunedì scorso, 23 marzo, dalla pagina Facebook del Comune era arrivata l'”informativa ai cittadini”: “Nove ospiti della casa di riposo di San Marcello sono risultati positivi al Covid-19, dopo i tamponi eseguiti venerdì scorso dal Servizio sanitario di prevenzione e protezione”.

Ieri mattina, domenica 29 marzo, una brutta notizia. Eccola, riportata sempre dalla pagina Fb del Comune di San Marcello, guidato dal sindaco Graziano Lapi:

“Notizie non buone purtroppo, in mattinata si è verificato il decesso improvviso di una ospite che non era tra i nove risultati positivi al virus. Sempre in mattinata c’è stato il decesso dell’ospite ricoverata presso l’ospedale di Jesi dalla scorsa settimana, risultata poi positiva al virus.



Questa mattina, 30 marzo, una nuova nota del Comune della vallesina informa “che si sono verificati due decessi di ospiti che erano tra i nove risultati positivi al Covid. Con i due di questa mattina siamo purtroppo al quinto decesso avvenuto nella nostra casa di riposo dall’inizio dell’epidemia.



Gli altri ospiti della casa di riposo allo stato attuale risultano in condizioni stabili, ad eccezione di due di loro che denotano criticità respiratorie.

In questa gravissima situazione ho chiesto di nuovo supporto e aiuto ai Servizi sanitari (Asur, etc) e alla Protezione civile regionale. In questo contesto il personale sanitario della casa di riposo si sta comportando in modo encomiabile e pur lavorando in condizioni psicologiche non certo facili sta dimostrando tutta la sua professionalità. Sappiano tutti gli operatori, gli ospiti e i loro familiari che la nostra comunità è molto vicina a loro.

Non trovo più le parole per descrivere quanto sta accadendo, ma al tempo stesso non dobbiamo perdere la speranza e avere attese positive”.