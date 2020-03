Un'ospite ricoverata all'ospedale di Jesi, positiva a Covid-19, è mancata in mattinata. Nella struttura sammarcellese, sempre in mattinata, è deceduta un'altra ospite, che non era tra i nove risultati positivi al virus

SAN MARCELLO – La notizia che non volevamo arrivasse è arrivata. Alla casa di riposo di San Marcello (An), dove nove ospiti sono risultati positivi al Coronavirus, oggi sono morte due anziane. E almeno uno dei due decessi è riconducibile al virus.

Lunedì scorso, 23 marzo, dalla pagina Facebook del Comune era arrivata l'”informativa ai cittadini”: “Nove ospiti della casa di riposo di San Marcello sono risultati positivi al Covid-19, dopo i tamponi eseguiti venerdì scorso dal Servizio sanitario di prevenzione e protezione”.

Questa mattina, domenica 29 marzo, la brutta notizia. Eccola, riportata sempre dalla pagina Fb del Comune di San Marcello, guidato dal sindaco Graziano Lapi:

“Notizie non buone purtroppo, in mattinata si è verificato il decesso improvviso di una ospite che non era tra i nove risultati positivi al virus. Sempre in mattinata c’è stato il decesso dell’ospite ricoverata presso l’ospedale di Jesi dalla scorsa settimana, risultata poi positiva al virus.

Gli altri ospiti della casa di riposo sono allo stato attuale senza febbre, anche se a volte alcuni fanno registrare aumenti della temperatura corporea nel pomeriggio. Quello che possiamo riferire è che l’andamento delle loro condizioni di salute è costantemente monitorato dal personale sanitario.

Va detto, come saprete, che purtroppo le case di riposo sono in stato di grande emergenza su tutto il territorio nazionale, questo perché i casi più gravi di contagio del virus Covid-19 riguardano appunto gli anziani e in generale i più deboli e vulnerabili, quelli con difese immunitarie basse, persone in cui il virus amplifica la propria aggressività causando improvvisamente crisi che bloccano la loro capacità di respirazione”.