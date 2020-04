Coronavirus, pizzeria di San Paolo di Jesi dona 11 mila porzioni di pasta

"Small Pizza" ha distribuito pacchi in cinque comuni della Vallesina che andranno a beneficio dei più bisognosi. Il titolare: «Abbiamo voluto dare il nostro sostegno perché quello che dà lo Stato non è per tutti». Ecco come fare per usufruirne

JESI – Il Coronavirus ha portato molte famiglie a non lavorare e quindi a non avere le risorse economiche sufficienti per pensare anche alla spesa. In loro aiuto è voluta andare “Small Pizza”, una pizzeria di San Paolo di Jesi che ha donato 11 mila porzioni di pasta da cuocere, per un totale di 900 chili di pasta, a cinque comuni della Vallesina che ora faranno in modo che i pacchi siano distribuiti alle famiglie che in questo periodo si trovano in difficoltà economica.

Un gesto di solidarietà e vicinanza per l’attività specializzata anche nel delivery. Domani mattina terminerà le consegne. «Vista la situazione del nostro territorio – spiega Marco Martellini, titolare della pizzeria – dove vivono tantissimi persone che hanno piccole imprese e serie difficoltà in questo periodo perché tante persone stanno lavorando e quindi non guadagnano, abbiamo voluto dare il nostro sostegno perché quello che dà lo Stato non è per tutti. Noi abbiamo pensato di aiutare i comuni di provenienza dei nostri clienti facendo la donazione a San Paolo dove lavoriamo ma anche Castelbellino, Castelplanio, Monte Roberto e Moie di Maiolati. Speriamo che qualcuno così possa passare una Pasqua migliore».

Ogni Comune ha ricevuto circa 200 chili di pasta. A loro possono rivolgersi i cittadini bisognosi che potranno farne subito richiesta. I Comuni valuteranno le situazioni più indigenti per procedere poi con la distribuzione dei pacchi.