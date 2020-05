Coronavirus, il monito del vicesindaco immunologo: «Occhio che circola ancora»

L'assessore alla cultura, Luca Butini, medico a Torrette, mette in guardia la cittadinanza. Il Covid-19, stando ai dati, non è ancora sconfitto e bisogna prestare molta attenzione

JESI – La battaglia contro il Covid-19 non è ancora vinta. Alla vigilia dell’avvio della cosiddetta “fase 2”, il vicesindaco Luca Butini, medico immunologo all’ospedale di Torrette, mette in guardia i cittadini: «Occhio! Il nuovo Coronavirus circola ancora, massima attenzione!».

«Anticipato l’esame di maturità! – informa Butini -. Per gli studenti resta la data del 17 Giugno prossimo, ma per noi tutti la data è 4 maggio 2020! Aggiornando i dati relativi alle Marche (https://github.com/…/dati-regi…/dpc-covid19-ita-regioni.csv…), registriamo che negli ultimi otto giorni il numero quotidiano delle nuove diagnosi di positività a SARS-CoV-2 (grafico 1) ha interrotto la sua curva in discesa. La media del periodo è di 40 ± 18 nuove diagnosi al giorno a fronte di un numero di tamponi giornalieri sempre elevato (oscillante fra 702 e 3583, grafico 2, linea nera) con un rapporto medio fra numero di tamponi positivi e totale dei tamponi eseguiti pari a 0,08%. I nuovi casi si vanno a sommare a quelli ancora positivi, il che spiega l’aumento del numero di persone positive al tampone (grafico 2, linea arancione), la grande maggioranza delle quali (85%) seguita in isolamento domiciliare (grafico 2, linea gialla), mentre proseguono le dimissioni di pazienti COVID dagli ospedali (grafico 3)».





Cosa significa, dunque? «Questo significa – spiega ancora il vicesindaco – che, andandole a “cercare” più attivamente attraverso la esecuzione di un maggior numero di tamponi, di persone infette dal virus SARS-CoV-2 si continua a trovarne. Con sintomi lievi o asintomatiche, tanto che le si isola a casa, ma le si trova. In vista del 4 Maggio, allora, va ribadito l’“avviso ai naviganti”: occhio! Il nuovo Coronavirus circola ancora, massima attenzione! Dal 4 Maggio ci sottoporremo tutti ad un vero e proprio esame di maturità, in cui ognuno sarà sia esaminando che esaminatore, potendo al tempo stesso dimostrare quanto abbia imparato in queste 9 settimane e ½ e valutare quanto ne sappiano, e come si comportino, gli altri. Materie d’esame? Responsabilità, senso civico, distanziamento sociale, igiene delle mani, igiene respiratoria, uso corretto delle mascherine».