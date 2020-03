JESI- Stop alla produzione alla CNH di Jesi. Dopo un confronto con i sindacati, l’azienda ha deciso lo stop per tutta la settimana, attraverso l’utilizzo della cassa integrazione guadagni.

I sindacati Fim, Fiom e Uilm: «Consapevoli della situazione, constatiamo la presa di coscienza della CNH che, pur avendo commesse in ordine, ha preferito su nostra ferma richiesta fermare la produzione garantendo maggior sicurezza a tutte le maestranze».

All’origine della decisione, ovviamente l’emergenza Coronavirus, largamente discussa in una consultazione che ha visto partecipare i rappresentanti dei lavoratori e dei RSA, i responsabili del servizio di prevenzione e protezione aziendali. Come previsto infatti dal protocollo firmato tra Governo, Cgil Cisl Uil e parti datoriali, e nel rispetto dei decreti già emanati nei giorni scorsi, nonostante aver verificato che tutte le postazioni di lavoro siano state messe in sicurezza utilizzando i criteri previsti, la scelta drastica ma sicuramente sicura per tutti i lavoratori e per le loro famiglie è stata quella di bloccare la produzione.



La ripartenza è fissata a lunedì 23 marzo, dopo aver verificato la disponibilità di tutti i dispositivi di prevenzione richiesti ed indicati dai vari decreti.