Giocare insieme da casa si può, con Scimpa

Il comune di Jesi fa squadra con il Mondo di Scimpa per far divertire e sorridere i bambini in questo periodo di isolamento causa Coronavirus. Un servizio dal grande valore ludico e culturale

JESI – Bambini isolati a casa a causa del Coronavirus? Nessun problema, c’è chi ha pensato a loro. Scimpa, la “SCIMPAtica” scimmietta jesina, vuole prendersi cura di coloro che sono e staranno chiusi nelle proprie abitazioni ancora per un po’ di tempo. La società che da oltre 20 anni fa divertire i più piccoli in tutto il mondo ha ideato alcuni giochi scaricabili gratuitamente dal web e dai social network. Anche il Comune di Jesi si è fatto promotore dell’iniziativa.

Il Mondo di Scimpa progetta, realizza e gestisce spazi e servizi di intrattenimento per bambini dai 18 mesi ai 12 anni, rendendo unica la family experience di bambini e genitori. L’azienda opera prevalentemente nel settore del turismo luxury annoverando tra i suoi clienti Belmond Hotel Italia, Hotel Excelsior Venezia Lido, Roccofortehotels, MSC Cruises ed importanti Outlet. «Creare un angolo di felicità per i bambini e le loro famiglie è la nostra missione quotidiana – spiegano i manager/fondatori dell’azienda Fabiana Meschini e Luca Allegrini -. Lavoriamo con passione e una costante formazione per offrire servizi sempre innovativi e dal grande valore ludico e culturale».

Per rallegrare e colorare le lunghe giornate chiusi in casa, Scimpa ha pubblicato online una serie di giochi e laboratori da poter fare: colora ritaglia e incolla, baby enigmistica, attività per la festa del papà, per la Pasqua, videofavole, baby dance, minishow e tante rubriche. Tanti contenuti in continuo aggiornamento per offrire sempre qualcosa di nuovo e di diverso. E sono in fase di strutturazione alcuni contest che renderanno il gioco sempre più interattivo.

«Ci stiamo adoperando in ogni modo possibile in questo momento, tra smart working e le necessarie sessioni di lavoro negli uffici della sede, per rispettare al massimo la regola #iorestoacasa – sottolineano Meschini, Allegrini e Alessio Barchiesi, brand manager della società –. Ringraziamo le nostre dipendenti sul territorio che da casa stanno lavorando insieme a noi per implementare le sezioni delle attività a disposizione. Perché noi non ci fermiamo, per Scimpa e per tutto il mondo di Scimpa la nostra missione resta sempre far divertire i bambini e farli sorridere».