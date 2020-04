Coronavirus, al via il corso gratuito per babysitter organizzato dal Comune

JESI – Un corso di formazione gratuito per babysitter. A organizzarlo è il comune di Jesi: «Tale intervento – spiegano dal municipio -, soprattutto in questo periodo in cui sono stati sospesi tutti i servizi educativi a seguito dell’emergenza sanitaria causata dal coronavirus, può costituire un valido aiuto per quelle famiglie che sono già impegnate in attività lavorative o che le riprenderanno nel prossimo futuro».

Per essere ammessi al corso è prevista una selezione tramite colloquio condotto dalla coordinatrice dei servizi per la prima infanzia comunali, la psicologa-psicoterapeuta Romina Pulita, al fine di verificare le attitudini e le motivazioni dei candidati. Ne verranno accolti venti, al massimo. Esso prevede 30 ore di formazione in modalità telematica, con verifica finale scritta e orale.

I partecipanti al corso che avranno superato positivamente le prove finali riceveranno un attestato di partecipazione e verranno inseriti in un elenco accessibile da parte delle famiglie interessate, dietro loro richiesta e previa autorizzazione dell’Ufficio Servizi Educativi, al solo fine di instaurare un contatto.

L’amministrazione precisa che «la tipologia con l’eventuale rapporto di lavoro tra Baby Sitter inserite nell’elenco e le famiglie interessate è di tipo contrattuale privato, che l’inserimento nell’elenco non configura alcun tipo di rapporto di dipendenza con l’amministrazione Comunale, né responsabilità per il Comune per l’attività di Baby Sitter e gli eventuali danni provocati».

A breve verrà pubblicato l’avviso per la partecipazione al corso di formazione gratuito per baby sitter e il modulo di domanda sul sito del comune di Jesi.