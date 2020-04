Jesi, l’associazione Impact raccoglie 27 mila euro per il Carlo Urbani

JESI – Chiusa con successo la raccolta fondi promossa dall’Associazione ImpAct a favore dell’ospedale Carlo Urbani. Promossa attraverso la piattaforma GoFundMe a partire da martedì 10 marzo, ha permesso di raccogliere, grazie al generoso contributo di tantissimi singoli cittadini e delle associazioni del territorio, la somma di 27.368,91 euro.

«Siamo felici pertanto di annunciare che, grazie all’intervento del Direttore di Area Vasta 2 Dott. Guidi, l’intero importo raccolto per l’Ospedale Carlo Urbani di Jesi è stato interamente devoluto all’Area Vasta, di cui fa parte il presidio ospedaliero nella nostra città, il Carlo Urbani – il commento dell’associazione Impact -. Siamo dispiaciuti del ritardo con il quale notifichiamo questo traguardo, dato dai tempi burocratici previsti e dagli impedimenti tecnici riscontrati per la procedura di prelievo della somma dalla piattaforma GoFundMe, e ci teniamo a condividere – come pure avevamo promesso a chi aveva donato – la gioia di avercela fatta, rendendo noto che abbiamo impiegato ogni singolo giorno per poter trovare una soluzione quanto più celermente possibile data l’urgenza e la necessità che il nostro ospedale, e non solo, ha in questo momento a causa dell’emergenza, per la quale ha completamente stravolto il proprio assetto organizzativo».

L’associazione Impact

I promotori ringraziano tutti i donatori, per il loro contributo e per la fiducia dimostrata. «Questa somma che grazie a loro abbiamo raggiunto, destinata interamente all’emergenza Covid19, sarà molto utile per affrontare le problematiche in essere e quelle a venire dei vari reparti coinvolti. Ringraziamo anche l’Assessora Quaglieri, il cui aiuto di fronte agli ostacoli riscontrati è stato prezioso, e il Dott. Colarizi dell’amministrazione Asur, che a livello tecnico ha seguito al nostro fianco la pratica di prelievo».

Con la promozione di questa raccolta fondi, sottolinea l’associazione Impact, «ci siamo impegnati a dare anche noi, come associazione di giovani del territorio, un contributo concreto alla nostra comunità minacciata dall’emergenza. Siamo certi, nel piccolo, di esserci riusciti, e seguiremo tutti gli sviluppi, augurandoci che la nostra comunità, il nostro Paese e tutto il mondo possano uscire al più presto da questa drammatica situazione. Un grazie alla solidarietà e generosità di tutti di vero cuore. Teniamo ad aggiungere che si potrà continuare a donare per l’emergenza Coronavirus e per l’Asur Area Vasta 2, di cui fa parte per l’appunto anche il presidio ospedaliero jesino, all’IBAN IT 94 U 02008 02626 000105662445, pubblicato dall’azienda stessa tramite avviso pubblico, specificando nella causale “LIBERALITA’ CORONAVIRUS AV2AN ASUR”».