JESI – È la magia del teatro musicale la grande protagonista della 53esima Stagione lirica di tradizione del teatro Pergolesi di Jesi. La stagione – al via da ottobre a dicembre – vedrà in cartellone cinque appuntamenti in forma scenica (prime assolute e grandi classici) in un viaggio musicale dal ‘700 al ‘900 fino alla musica di oggi. L’inaugurazione il 17 e il 18 ottobre con la prima del balletto “Suite italienne” su musiche di Stravinskij e la prima esecuzione in tempi moderni degli intermezzi “Lesbina e Milo” di Giuseppe Vignola. «Una Stagione coraggiosa quella che si apre, nuova e fantasiosa e soprattutto a misura di normativa covid», dice Lucia Chiatti, ad della Fondazione Pergolesi Spontini.

Spiega il direttore artistico della Fondazione Pergolesi Spontini Cristian Carrara: «Abbiamo messo in piedi una stagione fantasiosa con titoli nuovi e coraggiosi ma le recite tradizionali non erano possibili: gli attori non potevano toccarsi in scena, non potevamo avere grandi cori e orchestre numerose. Ma non abbiamo mollato, come hanno fatto altri teatri. Ci siamo inventati una stagione con risorse limitate e vincoli stringenti. Con Benito Leonori abbiamo pensato ad allestimenti semplici, realizzati qui nei nostri laboratori, progettati per essere diversi ma con un unico pensiero – dice-.

Abbiamo scelto di mantenere l’aspetto scenico: sono rappresentazioni liriche con luci, costumi, cantanti e orchestra. Nell’infinito repertorio musicale ci sono tanti titoli vari che vale la pena proporre anche con pochi elementi. Abbiamo trasformato la problematica in opportunità».



Il cartellone prosegue il 7 e l’8 novembre con una nuova produzione: “Notte per me luminosa” scene liriche su Orlando Furioso.

Il 27/28 e 29 novembre il debutto assoluto di “Sirket.Appello circense all’umanità contemporanea” di CircOpera di Giacomo Costantini. Il 19 e 20 dicembre la nuova produzione “Il telefono” di Menotti e “La serva padrona” di Pergolesi. La stagione si chiude il 27 dicembre con la strenna di Natale, il musical “Cookies”.



Della sicurezza in tempi di pandemia ha parlato Luca Butini, vicesindaco di Jesi. «La fondazione Pergolesi Spontini è un punto fermo – dice Butini – I teatri che ospiteranno il festival Pergolesi Spontini di imminente inizio e poi la Stagione lirica sono i luoghi più sicuri per le misure adottate». Ha parlato di punto fermo nella qualità dei soggetti che vi operano e nell’obiettivo che si continua a perseguire nella valorizzazione dei due compositori figli del nostro territorio. <>.

(Notizia in aggiornamento)