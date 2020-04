“Come fare per diventare genitori migliori”, arriva il webinair per papà e mamme

Un appuntamento curato da Medicina per Me! e dalla coach adolescenziale Roberta Cesaroni, per riflettere e suggerire pratiche quotidiane per una convivenza solida

JESI- Quanto è difficile essere genitore ed essere figlio in questo periodo di clausura? Avere in casa adolescenti e bambini piccoli richiede impegno, energia, comprensione, amore e pazienza. I genitori sono messi molto alla prova, così come lo sono i più piccoli e i ragazzi. E allora come si può fare per sopravvivere?

«A volte basta poco per fare la differenza nel rapporto genitore-figlio, ma per poter cambiare il proprio approccio è necessario capire in profondità l’importanza di ogni piccolo passo verso l’altro e allenarsi ad ascoltare con il cuore mettendo da parte preconcetti e atteggiamenti negativi», spiegano le organizzatrici.

Con questo spirito Medicina per Me! e la coach adolescenziale Roberta Cesaroni organizzano il primo webinar dedicato ai genitori “Come fare per diventare genitori migliori”, in programma giovedì 23 aprile alle ore 17.30: per scoprire insieme, con riflessioni e suggerimenti pratici, come rigenerare la quotidianità in casa insieme a bambini e adolescenti e, di riflesso, la relazione.

Durante l’appuntamento dialogheranno la dottoressa Roberta Cesaroni e la giornalista Agnese Testadiferro, curatrice del format Medicina per Me!: «Con questo webinar vogliamo parlare in modo diretto e semplice ai genitori di bambini e adolescenti che in questo periodo di convivenza h24 7 giorni su 7, stanno sperimentando nuove emozioni non sempre facili da gestire. Guardiamo il lato positivo di questo periodo: il tempo per poter rafforzare le basi dei rapporti familiari e costruire, con i giusti strumenti, solide relazioni in cui ad emergere saranno fiducia e autostima, sia per i grandi, i giovanissimi e i più piccoli».

Partecipare al webinar è gratuito, i posti sono limitati e per iscriversi occorre inviare un’e-mail a medicinaper1@gmail.com o a info@robertacesaroni.com