Jesi, controlli del weekend: su 330 green pass nessuna infrazione

JESI – Controlli del weekend, buona la prima. Nell’ambito dei servizi disposti dal Questore di Ancona Cesare Capocasa e coordinati dal Commissariato di Jesi con le altre Forze di Polizia a tutela della salute e della sicurezza pubblica, nella serata di sabato è stato organizzato e condotto ancora un servizio interforze composto da aliquote della Polizia di Stato, dei Carabinieri e della Polizia locale. Complessivamente sono stati controllati vari esercizi commerciali di somministrazione di cibi e bevande di Jesi, verificando successivamente la posizione di 330 avventori, tutti risultati in regola rispetto alle norme vigenti in materia di contrasto alla diffusione della pandemia. Al fine di verificare possibili usi impropri delle certificazioni, i dati risultanti dai green pass esibiti sono stati confrontati con i documenti di identità dei rispettivi latori.

I servizi si sono poi rivolti ad aree e locali in passato già segnalati per condotte anomale da parte di alcuni avventori: non è stata rilevata alcuna anomali e l’intera serata si è svolta in un contesto di normalità. Per quanto attiene alla movida, fenomeno che caratterizza il centro storico e che vede confluire e sostare nelle vie e nelle piazze molti ragazzi, i servizi – svolti con operatori in uniforme e connotati da alta visibilità – hanno sortito ottimi effetti, attesa la assenza di qualunque turbativa.