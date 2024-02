Controlli del fine settimana a Fabriano: una denuncia per guida in stato di ebbrezza

FABRIANO – Una denuncia per guida in stato di ebbrezza e un ordine di carcerazione per scontare una condanna definitiva per spaccio di sostanze stupefacenti. Sono questi i risultati maggiori dei consueti controlli dei carabinieri della Compagnia di Fabriano, agli ordini del capitano Mirco Marcucci, che si sono svolti nel corso del fine settimana appena concluso. Un servizio che ha visto impegnati diversi militari sia in divisa che in borghese. Obiettivo dichiarato duplice: prevenire qualsiasi tipologia di reato e far aumentare la percezione di sicurezza tra i residenti. In più, considerato il periodo di festeggiamenti per Carnevale, dalla Compagnia di Fabriano si è optato per un’intensificazione dei controlli, soprattutto negli orari serali e notturni, sia in centro che nelle numerose frazioni cittadine. Al momento, non si hanno notizie di eventuali furti in appartamenti, una recrudescenza degli stessi si era avuta nella parte finale dello scorso anno.

I risultati

Prosegue incessante il lavoro in termini di prevenzione contro lo spaccio e il consumo di sostanze stupefacenti, soprattutto tra i giovani, e l’abuso di alcol alla guida. E proprio in questo ultimo caso, i militari di Fabriano hanno fermato le auto in transito per controlli a tappeto. Un 30enne fabrianese è stato fermato e controllato lungo via Dante. I carabinieri, dopo averlo identificato, lo hanno invitato a sottoporsi al test dell’etilometro, il cui risultato è stato di un tasso alcolemico pari allo 0,9 di concentrazione di alcol nel sangue. Per questo motivo è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza e gli è stata ritirata la patente di guida. Infine, i carabinieri della stazione di Serra San Quirico nei giorni scorsi hanno portato in carcere un 30enne. L’uomo è stato condannato per spaccio di sostanze stupefacenti, reato commesso fuori del territorio di competenza della Compagnia di Fabriano, e dovrà scontare una pena di un anno e mezzo. È stato pertanto portato dai militari a Montacuto.