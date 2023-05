Controlli congiunti Polizia Locale di Fabriano e Carabinieri di Sassoferrato: 1 multa

FABRIANO – I carabinieri della stazione di Sassoferrato, insieme agli agenti della polizia locale di Fabriano, hanno effettuato un servizio congiunto lungo la strada provinciale che da Fabriano collega a Sassoferrato. Multa per un’automobilista che stava guidando un’automobile con la revisione scaduta. Una sanziona da 176 euro se pagata entro i prossimi 5 giorni.

I controlli

Le forze dell’ordine, con l’ausilio dell’apparecchio che permette di vedere in tempo reale se il mezzo in circolazione è in regola con l’assicurazione e la revisione, hanno monitorato la circolazione lungo la Sp 16, in prossimità della zona industriale di Marischio. Più di 20 le auto che sono circolate in pochi minuti e poste sotto esame da parte dei carabinieri della Stazione di Sassoferrato insieme ai colleghi della Municipale di Fabriano. A conti fatti, solo una multa. Infatti, un mezzo, proveniente da altra regione, è stato sorpreso in circolazione sprovvisto di revisione. Una volta che il “targa System” ha evidenziato l’anomalia, l’auto è stata fermata per un controllo. Il mezzo era senza revisione. Elevata alla conducente una contravvenzione da 176 euro (pagamento entro 5 giorni) e la sospensione dalla circolazione fino a nuova revisione. I controlli sono andati avanti per parte del pomeriggio, in zona, senza riscontrare altre criticità.