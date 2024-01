Controlli dei Carabinieri di Jesi: sei denunce e due segnalazioni per droga

JESI – Sei persone denunciate di cui due segnalate anche per la detenzione illecita di sostanze stupefacenti. E’ il bilancio dell’intensa settimana di controlli dei Carabinieri della Compagnia di Jesi – coordinati dal Maggiore Elpidio Balsamo – che con l’ausilio del personale delle Stazioni territoriali hanno monitorato tutta la Vallesina con un dispositivo di prevenzione e repressione dei reati. Grande attenzione è stata posta anche al rispetto del Codice della Strada e all’abuso di alcol e droga al volante, con posti di controllo dislocati lungo le principali arterie stradali.

Nel dettaglio a Jesi, venerdì notte (26 gennaio) i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile hanno sorpreso un 26enne alla guida della propria autovettura in stato di alterazione psicofisica derivante dall’abuso di alcolici. Il nervosismo tradito dal giovane ha indotto i militari ad approfondire il controllo, cui è seguita una perquisizione personale e veicolare. E’ stato rinvenuto un grammo di cocaina, occultato nell’abitacolo. Lo stesso, confermando che la sostanza era destinata ad uso personale, si è poi rifiutato di sottoporsi ad accertamento per riscontrare l’eventuale stato di alterazione psicofisica derivante, anche, dall’assunzione di stupefacenti. La patente di guida gli è stata, dunque, ritirata. Ma a quel punto i militari si sono accorti che qualcosa non andava. Il documento esibito, infatti, presentava impercettibili anomalie che non sono sfuggite, però, alla loro attenzione. Gli ulteriori approfondimenti hanno consentito di riscontrare che era stato contraffatto. Oltre che per guida sotto l’influenza dell’alcol e per il rifiuto di sottoporsi all’accertamento, il 26enne è stato denunciato per uso di atto falso e ricettazione e segnalato al Prefetto di Ancona per detenzione di stupefacenti per uso personale. Sempre a Jesi, la notte di martedì 23 gennaio gli stessi militari hanno denunciato un 26enne, sorpreso alla guida della propria autovettura sotto l’influenza dell’alcol.

Automobilista sottoposto al test dell’etilometro (Foto: Pixabay.com)

I controlli a Chiaravalle

A Chiaravalle, i Carabinieri della locale Stazione hanno denunciato in stato di libertà un 34enne e un 61enne, entrambi controllati mercoledì 24 gennaio alla guida delle rispettive autovetture. Sono stati denunciati per rifiuto di sottoporsi ad accertamento al fine di riscontrare l’eventuale stato di alterazione psicofisica derivante dall’assunzione di stupefacenti. In particolare il 61enne è stato anche segnalato al Prefetto di Ancona per detenzione di stupefacenti per uso personale. Nel corso della serata di domenica (28 gennaio) infatti, sottoposto a controllo e, conseguentemente, a perquisizione, è stato trovato in possesso di una dose di cocaina. Nell’abitacolo del mezzo è stata rinvenuta anche una banconota arrotolata, con residui della stessa sostanza.

Sempre a Chiaravalle, i militari della Stazione hanno denunciato in stato di libertà una 33enne per rifiuto di sottoporsi ad accertamento finalizzato, invece, a riscontrare l’eventuale stato di alterazione psicofisica derivante dall’abuso di alcolici. Nel corso della notte (tra domenica e le prime ore del mattino di oggi) controllata alla guida della propria autovettura, presentava chiari sintomi riconducili, appunto, all’abuso di alcolici. La patente di guida è stata anche in questo caso ritirata e il mezzo sottoposto a sequestro amministrativo.

Una denuncia a Morro d’Alba

I Carabinieri della Stazione di Morro d’Alba, infine, hanno denunciato in stato di libertà una 22enne per guida sotto l’influenza dell’alcol. La notte di sabato (27 gennaio) i militari sono intervenuti a Monsano, dove la giovane aveva perso il controllo della sua auto uscendo di strada. È emerso che versava in stato di alterazione psicofisica derivante dall’abuso di alcolici, con un tasso alcolemico che superava i 2 g/l. Fortunatamente nell’incidente non è rimasta ferita e nessun altro mezzo è rimasto coinvolto. I controlli dei Carabinieri della Compagnia di Jesi proseguiranno anche nei prossimi giorni.