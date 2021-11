Al volante dopo aver assunto alcol e droga, sei persone denunciate

JESI – Al volante della propria auto dopo aver bevuto troppo e dopo aver assunto stupefacenti: i Carabinieri di Jesi, nell’ambito di un dispositivo di controllo straordinario del territorio, hanno denunciato sei persone. Si tratta di uomini, tutti e sei quarantenni residenti in Vallesina, denunciati all’autorità giudiziaria per guida in stato d’ebbrezza e per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.

I controlli della Compagnia Carabinieri di Jesi sono stati eseguiti nel corso del weekend e hanno interessato sia la circolazione stradale che il rispetto delle disposizioni governative in materia di contenimento del Covid-19. I Carabinieri hanno effettuato verifiche in locali notturni, ristoranti, bar e altre strutture con accesso al pubblico, sia per quanto riguarda la gestione dei protocolli di sicurezza sulle misure anti-Covid da parte dei datori di lavori, sia i controlli del “green pass”. Il dispositivo ha consentito di effettuare controlli a 400 persone e 270 veicoli. Di rilievo, le cinque persone cui è stata contestata la guida in stato di ebbrezza e una per la guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. Nessuna violazione accertata, invece, in materia di normativa anti-Covid. I controlli da parte dei Carabinieri della Compagnia di Jesi continueranno anche nelle prossime settimane.