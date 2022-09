Contatto Casa, a disposizione gratuitamente gli uffici di Jesi per gli alluvionati

JESI – «Uffici a disposizione gratuitamente per gli alluvionati». Di fronte all’emergenza che ha travolto mezza città di Senigallia e i paesi dell’hinterland della valle del Misa, Sabrina Montanaro l’amministratore unico dell’agenzia Contatto Casa Next srls – presente in città dal 2001 e in via Mura Occidentali dal 2018 – tende una mano di solidarietà a quanti si trovano in difficoltà. E lo fa con i suoi mezzi. Ovvero, aprendo le porte dei suoi uffici in via Mura Occidentali 11/o per chi ne avesse necessità.

«A coloro che non possono utilizzare il proprio ufficio perché alluvionato – scrive l’imprenditrice sui social – metto a disposizione spazio gratuitamente nella mia agenzia a Jesi. Saremo felici di stringerci…». Un appello accorato, solidale, per fronteggiare un momento difficile non solo per i cittadini ma anche per gli imprenditori e i lavoratori.



«Attualmente posso mettere a disposizione 3 o 4 scrivanie oltre alla rete wi-fi e il telefono nei miei uffici di via Mura Occidentali, dove già operano 4 dipendenti. Ci stringeremmo volentieri pur di essere d’aiuto – ci racconta Sabrina Montanaro – già il mio lavoro è solidarietà, rapportarsi con le persone e con le loro esigenze non è facile. Cerchiamo di fare il nostro lavoro al meglio con empatia, trasparenza. E ce lo riconoscono. In questa difficile emergenza ho pensato ad altri miei colleghi che magari si trovano in difficoltà, con l’agenzia allagata, a impiegati e imprenditori che non possono lavorare perché il fango ha invaso gli uffici. Siamo un po’ abituati allo smart working, per cui se qualcuno avesse l’ufficio inservibile e volesse appoggiarsi da me, l’agenzia Contatto Casa apre le sue porte volentieri».



L’annuncio postato dall’imprenditrice originaria di Tarvisio (Friuli Venezia Giulia) ma jesina d’adozione («ho seguito mio padre che era Carabiniere e lavorava alla Caserma di corso Matteotti») ha destato molto eco sui social e una grande ondata di affetto. «Sono rimasta impressionata dall’eco sui social, dalle condivisioni e dai commenti delle persone perché ho fatto una cosa normale in un momento così…». Un gesto nobile, ma non certo nuovo per l’imprenditrice che, come viene descritta da chi la conosce bene, è solita “mettere il cuore avanti a tutto”. E in questa dura emergenza, c’è assolutamente bisogno di tanti cuori che battano all’unisono per risollevare le sorti di tante famiglie. Per accettare la disponibilità dell’amministratore di Contatto Casa contattare il numero: 0731 299776.