Jesi: alla consulta delle nuove generazioni aderiscono in 25

Chiuso il bando per partecipare al nuovo organismo aperto agli under 26. Il presidente Massaccesi: «Confidiamo nelle loro idee e nell’entusiasmo»

JESI – Venticinque. Sono gli under 26 che hanno aderito alla consulta delle nuove generazioni istituita dal consiglio comunale. Un organismo che eserciterà le proprie funzioni in piena autonomia, tutelando la parità di genere e operando in stretta collaborazione con le associazioni giovanili (sia formali che informali) presenti in città e in Vallesina, nonché con tutti i giovani che intendono partecipare. Collaborerà inoltre con l’Assessorato alle Politiche Giovanili, mantenendo indipendenza, in quanto organismo apartitico e libero da ogni condizionamento politico.

«Una buona partecipazione – le parole di Daniele Massaccesi, presidente del consiglio comunale -. L’obiettivo è quello di rendere protagonisti i giovani, valorizzando il loro approccio alla realtà cittadina, con uno sguardo e l’attenzione alle problematiche generali e ai dibattiti socioeconomici del momento. Un organismo che si rivolge direttamente agli under 26 per ricevere un contributo concreto, fatto di idee, progetti, aspettative ed entusiasmo. Un ringraziamento al consigliere comunale Tommaso Cioncolini che ne è stato ideatore e promotore, coinvolgendo gli altri consiglieri».

Il presidente del consiglio comunale di Jesi, Daniele Massaccesi

Questi gli obiettivi della consulta:

a) Partecipare al dibattito pubblico sulle questioni cittadine e fornire pareri su tematiche riguardanti gli aspetti di politica giovanile;

b) Elaborare documenti e proposte di atti su tematiche da sottoporre ai competenti organi dell’Amministrazione Comunale tramite i quali concorrere alla definizione delle stesse;

c) Promuovere dibattiti, ricerche ed incontri di carattere culturale e sociale;

d) favorire la costituzione di una rete di collaborazione tra le associazioni giovanili (formali ed informali) presenti sul territorio comunale e le istituzioni locali, nonché cooperare con le altre Consulte della Città di Jesi;

e) Elaborare annualmente una progettualità per i giovani da sottoporre all’Amministrazione Comunale;

f) Collaborare con l’Amministrazione Comunale per l’organizzazione di eventi ed iniziative che riguardino le tematiche giovanili;

g) Valorizzare la presenza, la cultura e le attività dei giovani nella società e nelle istituzioni, anche attraverso una maggiore informazione e sensibilizzazione del mondo giovanile, favorendo così la rimozione di ogni tipo di barriera che nei fatti può limitare la partecipazione di tutti;

h) Promuovere e divulgare iniziative, eventi, dibattiti e manifestazioni finalizzate a valorizzare il mondo giovanile;

La prima assemblea, utile per eleggere il presidente, verrà convocata a breve.